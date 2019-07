Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190731-2: Raub in Cocktailbar - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei maskierte Täter entkamen mit zwei Kassen und den Tageseinnahmen.

Zwei Männer betraten am Mittwoch (31. Juli) nach Geschäftsschluss um 00:40 Uhr eine Cocktailbar an der Theresienhöhe. Dort trafen sie auf einen Angestellten, den sie unter Vorhalt einer Schusswaffe in eine Abstellkammer schlossen. Nach etwa 20 Minuten konnte sich der 42-Jährige befreien und die Polizei informieren. Ersten Ermittlungen zufolge stahlen die Täter zwei Kassen mit den Tageseinnahmen in unbekannter Höhe.

Der Haupttäter mit der Schusswaffe ist 185 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er trug eine Sturmhaube und war mit einem dunklen Trainingsanzug bekleidet. Der Mittäter war dunkel gekleidet.

Die Polizei hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer von den Anwohnern der über der Cocktailbar wohnenden Parteien, beziehungsweise welcher Passant, Bus- oder Taxifahrer, der sich zur Tatzeit am ZOB aufhielt, kann sachdienliche Angaben über die Täter machen? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 in Hürth. (bm)

