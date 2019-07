Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190730-4: Betrüger mit "Zirkusnummer" erfolgreich - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann, der sich als Mitarbeiter eines Zirkus ausgab, brachte eine Seniorin um mehrere tausend Euro.

Der Unbekannte stellte sich am 17. Juli bei der 79-jährigen Seniorin in Begleitung eines minderjährigen Kindes als mitteloser Zirkusmitarbeiter vor, dessen Bruder im Gefängnis säße und nur mit hohen Geldbeträgen auszulösen sei. Nachdem die Frau ihm Geld gegeben hatte, nutzte der Unbekannte die Großzügigkeit der Dame weiter gnadenlos aus. Noch am selben Tag wurde er bei der Frau ein zweites Mal vorstellig. Dieses Mal behauptete er, dringend Geld für eine Operation seines Kindes zu benötigen. Auch an den Folgetagen versuchte es der Betrüger immer wieder bei der 79-Jährigen. Insgesamt erlangte er einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei weist darauf hin: Geben Sie Unbekannten unter keinen Umständen Auskünfte über Ihre persönlichen Vermögensverhältnisse. Öffnen Sie Unbekannten niemals die Tür und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände! Falls Sie Anrufe von Fremden erhalten, bleiben Sie skeptisch und beenden Sie die Telefonate durch Auflegen. Wählen Sie anschließend immer den Polizeinotruf 110! (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell