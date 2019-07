Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190730-1: Fremde Personen saßen in Auto - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht auf Dienstag (30. Juli), dass sich zwei Personen in seinem Auto in der Liblarer Straße befanden.

Der 31-jährige Zeuge hörte gegen 03:00 Uhr, wie eine Autotür zufiel. Als er in seiner Wohnung zu einem Fenster ging, sah er zwei unbekannte Männer in seinem Auto sitzen und verständigte die Polizei. Um die Unbekannten bis zum Eintreffen der Beamten festzusetzen, verschloss er funkgesteuert mit seinem Fahrzeugschlüssel immer wieder seinen Wagen. Kurz bevor die Polizei eintraf, gelang den beiden Männern jedoch die Flucht. Sie liefen laut Zeugenangaben in Richtung Wasserturm. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die die Unbekannten gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

