Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190729-4: Brüder stellten Einbrecher - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Samstagnacht stieg ein Mann durch ein geöffnetes Wohnungsfenster und wurde dabei von einem Bewohner bemerkt.

Ein 26-jähiger Mann schlief am Samstag (27. Juli) im Erdgeschoss seiner Wohnung in der Hauptstraße. Um 01:25 Uhr bemerkte er einen durch das geöffnete Fenster steigenden Mann und machte auf sich aufmerksam, worauf der Täter flüchtete. Der 26-Jährige weckte seinen im Nebenzimmer schlafenden, 32-jährigen Bruder und beide nahmen die Verfolgung auf. An der Dr.-Tusch-Straße trafen sie auf den Einbrecher, der gerade in ein Taxi steigen wollte. Die Brüder hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann, ein 29-Jähriger aus Hürth, stand mit 1,54 Promille unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten nahmen ihn fest und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell