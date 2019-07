Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190729-3: Korrekturmeldung: Täter nach Sachbeschädigung festgenommen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten nahmen einen 39-jährigen Mann nach Hinweis einer Zeugin vorläufig fest.

Eine Zeugin hörte am (Korrektur) Montag (29. Juli) um 03:25 Uhr auf dem Franziskanerhof verdächtige Geräusche. Sie blickte auf den Innenhof des Hauses und sah einen dunkel gekleideten Mann, der sich an den dort abgestellten Autos zu schaffen machte. Der Täter beschädigte vier Autos. Er brach Anbauteile ab und hebelte ein Markenemblem ab. Die Zeugin wählte den Notruf 110 der Polizei. Die Beamten stellten einen Fahrradfahrer auf der Bonnstraße/Uhlstraße. Auf ihn traf die detaillierte Täterbeschreibung zu. Den Anweisungen, anzuhalten, kam der Mann zunächst nicht nach und er leistete Widerstand bei seiner Festnahme. Dabei verletzten sich der 39-Jährige und ein Beamter leicht. Der 39-Jährige stand mit 1,48 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Wegen der mehrfachen Sachbeschädigung und den Folgedelikten muss er sich in einem Strafverfahren verantworten. (bm)

