Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Mit Fahrradschloss gegen Fenster geschlagen

Dissen (ots)

Die Polizei in Dissen bearbeitet derzeit eine Sachbeschädigung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Straße Am Kirchplatz ereignete. Nach Angaben von Bewohnern eines Mehrfamlienhauses kam es vor dem Gebäude gegen 05.10 Uhr zunächst zu einem lautstarken Streit und schließlich zu einer Prügelei zwischen zwei unbekannten Männern. Nachdem der Streit dadurch offenbar erledigt war, schlug einer der Streithähne mit einem Fahrradschloss gegen zwei Fensterscheiben des Hauses. Danach fuhr das Duo auf einem roten bzw. einem schwarzen Fahrrad in Richtung der Durchfahrt zur Straße Markplatz davon. Der Schaden an den beiden Fensterscheiben wurde von der Polizei auf etwa 600 Euro geschätzt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05421-921390.

