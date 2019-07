Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter zündete Mülltonne an

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Hügelstraße, unweit des Verkehrskreisels, vermutlich vorsätzlich eine Mülltonne in Brand gesetzt. Der brennende Abfallbehälter stand direkt vor einem Reihenhaus und wurde gegen 01.40 Uhr bemerkt. Bevor die Feuerwehr eintraf, griffen die Flammen noch auf eine weitere Mülltonne sowie zwei abgestellte Fahrräder über. Ein Schaden an dem Wohngebäude entstand nicht, Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3103 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell