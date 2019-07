Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Zoohandlung

Georgsmarienhütte (ots)

Der Fachmarkt für Heimtierbedarf in der Niedersachsenstraße war in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ziel von Einbrechern. Vermutlich gegen 01.15 Uhr drangen mindestens zwei Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und schauten sich dort nach Wertgegenständen um. Bei ihrer Suche erbeuteten die Einbrecher etwas Bargeld und machten sich danach wieder aus dem Staub. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die Freitagnacht im Gewerbegebiet aufgefallen sind. Telefon: 05401-879500.

