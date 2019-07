Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Geschwindigkeitsmessungen an der L87

Bramsche (ots)

Am Sonntag wurde von Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Osnabrück und des Polizeikommissariats Bramsche eine mehrstündige Geschwindigkeitskontrolle auf der Evinghausener Straße (L 87) in Bramsche-Engter durchgeführt. Es sollte das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und ggfs. Überschreitungen der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h durch Motorradfahrer und andere Kraftfahrzeugführer überprüft werden. Es wurden insgesamt sieben Motorradfahrer festgestellt, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hasbergen fuhr mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h und hat mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot zu rechnen. Des Weiteren wurden vier Fahrzeuge festgestellt, deren Fahrer sich nicht an die Geschwindigkeit gehalten haben. Ein 30-jähriger Mann aus Osnabrück wurde mit seinem Porsche mit einer Geschwindigkeit von 101 km/h gemessen. Auch er hat eine Geldbuße und ein Fahrverbot zu erwarten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell