Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190730-3: Widerstand bei alltäglichem Einsatz - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen meldeten einen alkoholisierten Fahrradfahrer. In der Folge mussten die Polizisten unterstützt werden.

Zeugen meldeten am Montag (29. Juli) um 16:00 Uhr einen Fahrradfahrer in der Mühlenstraße, der ihrer Ansicht nach nicht in der Lage war, sich auf dem Rad und geschweige denn, auf den Beinen zu halten. Für die Beamten eher ein Fall in der Sparte "Alltagseinsatz". Dort eingetroffen nahmen sich eine Beamtin und ein Beamter der hilflosen Person (52) an. Im weiteren Verlauf setzten sie ihn in den Streifenwagen zwecks Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Das bemerkte eine 45-Jährige Bekannte des Mannes, die die polizeilichen Maßnahmen daraufhin massiv störte. Sie verhinderte die Weiterfahrt des Streifenwagens, in dem sie die Fahrertür aufriss und der Polizistin ins Lenkrad griff. Als die Fahrerin ausstieg, trat und schlug die 45-jährige Frau um sich. Die Polizisten überwältigten die Frau. Der 52-Jährige wurde nun ebenfalls renitent. Die Beamten mussten ihm mit Unterstützung weiterer Beamten Handfesseln anlegen. Dabei trat er einen Beamten. Beide schrien üble Beleidigungen gegenüber den Polizisten aus. Im Anzeigentext steht dazu: "Vorbeigehende Passanten, darunter auch Kinder, wurden auf die Situation aufmerksam und blieben fassungslos stehen."

Beiden Personen entnahm ein Arzt Blutproben und die Beamten leiteten ein umfangreiches Strafverfahren ein. Fazit: Ein alltägliches Einsatzgeschehen endete mit viel Körpereinsatz und einem zerrissenen Diensthemd. (bm)

