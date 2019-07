Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnsteig

Heilbronn (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden ist es am Mittwochabend (24.07.2019) gegen 19.00 Uhr im Heilbronner Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge rauchte ein 19-Jähriger am Bahnsteig 3 außerhalb des Raucherbereiches, weshalb ihn ein 28-Jähriger auf sein Fehlverhalten ansprach. Im weiteren Verlauf gab es offenbar eine kurze verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, woraufhin der 28-Jährige seinem Kontrahenten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachtete den Vorfall und informierte das Bundespolizeirevier Heilbronn. Der 19-Jährige erlitt durch den Schlag eine Platzwunde an der Lippe und klagte über Schwindelgefühle. Ein ebenfalls alarmierter Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 28-jährige kongolesische Staatsangehörige verletzte sich bei dem Vorfall leicht am Finger. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung rechnen.

