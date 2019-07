Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim/Brenz - Großbrand in Schreinerei

Ulm (ots)

Gegen 02:30 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Großbrand in Sontheim an der Brenz gemeldet. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Dieselstraße ein Feuer aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot (150 Feuerwehrleute) im Einsatz, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Flammen auch auf eine im selben Gebäude befindliche Werkstatt übergriffen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im Millionenbereich. Brandexperten der Polizei nahmen unmittelbar nach Abschluss der Löschmaßnahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Während der Löscharbeiten wurde die Bevölkerung sicherheitshalber angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 1425932

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell