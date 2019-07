Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Strohtransporter beanstandet

Gleich gegen mehrere Vorschriften verstieß der Fahrer eines Lkw am Freitag gegen Mitternacht

Ulm (ots)

Einen mit Stroh beladenen Lkw der Teile seiner Ladung verliert meldete ein Zeuge am Freitag kurz vor Mitternacht der Polizei. Zudem schien der Lkw nicht vorschriftsmäßig beladen zu sein. Der beschriebene Lkw mit Anhänger konnte schließlich aufgrund der Beschreibung des Zeugen von einer Streife der Biberacher Polizei auf der B30 an der Abfahrt Appendorf in Fahrtrichtung Süd angehalten werden. Zur Begutachtung des Lkw samt Anhänger wurde eine Streife des Verkehrskommissariates Laupheim zugezogen. Die konnte gleich mehrere Verstöße feststellen. Der Fahrer hatte zu viel Strohballen geladen. Deshalb ragte die Ladung in alle Richtungen weiter als erlaubt heraus. Zudem war seine Ballen nur unzureichend gesichert und auch nicht abgedeckt. So löste sich immer wieder Stroh und fiel auf die Fahrbahn. Da er nicht in der Lage war, sein Gespann samt der Beladung in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen, musste er diesen unweit der Kontrollstelle über die Nacht abstellen. Er kann seine Fahrt erst im Laufe des Samstages und nach entsprechender Umladung fortsetzen. Gegen den Fahrer wird wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Ihn erwartet ein Bußgeld. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1419633)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell