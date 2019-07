Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrug mit Gewinnversprechen

Erkelenz (ots)

Eine andere Art von Telefonbetrug wurde einem Ehepaar aus Erkelenz zum Verhängnis. Die beiden wurden am Sonntag, 14. Juli, von einem unbekannten Mann angerufen. Dieser teilte ihnen mit, dass sie Geld gewonnen hätten. Jedoch müssten sie vorab Gebühren zahlen, damit die Auszahlung des Geldes veranlasst werden könne. Er forderte einen Teil der Gebühren in sogenannten iTunes-Codes zu besorgen und die Nummerncodes telefonisch durchzugeben. Nachdem sie dieser Forderung nachgekommen waren, meldeten sich die Täter nochmals und verlangten die Überweisung des Restbetrages. Auch dieser Forderung kam das Ehepaar nach. Nachdem der Gewinn jedoch trotz der Zahlungen nicht überwiesen wurde, bemerkten die Beiden den Betrug und erstatteten Anzeige. Ähnliche Anrufe gingen auch bei weiteren Personen im Kreisgebiet ein. Die Anrufer geben an in der Lotterie oder in einem Gewinnspiel gewonnen zu haben. Auch hier gilt, wenn der Anruf verdächtig erscheint, ist es besser, ihn sofort zu beenden. Personen, die ebenfalls in ähnlicher Form angerufen wurden, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0.

