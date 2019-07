Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit dem Messer verletzt

Erkelenz (ots)

Am 23. Juli (Dienstag) kam es gegen 21.50 Uhr an der Straße Schulring aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen zwei 19- und 28-jährigen Männern aus Erkelenz. Dabei verletzte der 19-Jährige den 28-Jährigen mit einem Messer. Dieser wurde durch den Angriff leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Der Täter konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen in diesem Fall auf, die zurzeit noch andauern.

