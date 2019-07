POL-HS: Körperverletzung mit Flasche

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Am Mittwoch, 24. Juli, gegen 19:30 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann aus Übach-Palenberg an einem Badestrand des Lago Laprello angegriffen. Er ging in Begleitung zweier Freunde auf der Ringstraße aus Richtung Tennisplatz kommend in Richtung eines dortigen Steges. Er konnte hören, dass es am Steg offenbar Streitigkeiten gab. Als sie dort ankamen, bemerkte er eine Gruppe von mehreren Personen, die von dort kamen. Eine der Personen ging direkt auf den 26-Jährigen zu und sprach ihn provozierend an. Dabei wirkte er sehr aggressiv. Dem Übach-Palenberger gelang es nicht, den Mann verbal zu beruhigen. Stattdessen schlug dieser mit einer Glasflasche gegen seinen Kopf. Ein anderer Mann näherte sich dem Geschehen und hielt eine abgebrochene Glasflasche in der Hand. Er drohte dem 26-Jährigen sowie seinen Begleitern verbal. Daraufhin flüchteten die jungen Männer. Die Täter stiegen nach der Tat in einen Pkw mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Durch den Schlag zog sich der junge Mann Verletzungen zu. Er machte einen vorbeifahrenden Streifenwagen auf seine Situation aufmerksam. Die Beamten boten ihm Hilfe an und nahmen eine Anzeige auf. Er suchte anschließend selbstständig einen Arzt auf. Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte dunkelbraune oder schwarze Haare und wirkte südländisch. Bekleidet war er mit einer roten Kappe und einem grauen Tank Top. Der zweite Mann mit der abgebrochenen Flasche hatte eine schmächtige Statur und die Tätowierung einer Schusswaffe auf der Brust. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die sich in der Nähe des Steges aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Auch Personen die einen der Täter anhand der Beschreibung und des Tattoos identifizieren können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

