Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: 27-jährige Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Wieblingen wurde eine 27-jährige Frau leicht verletzt. Die Frau stand in der Bohnhoefferstraße neben dem Audi eines 28-Jährigen. Beide befanden sich in einem Disput, in dessen Verlauf der im Auto sitzende Mann die Örtlichkeit verlassen wollte. Die 28-Jährige hielt sich am Fenster des Audi fest, während dieser anfuhr. Dabei verdrehte sich die Frau das Knie und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo festgestellt wurde, dass die Kniescheibe herausgeprungen war. Zur weiteren Behandlung wurde sie zunächst stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an. Gegen den 28-jährigen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

