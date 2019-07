Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht Nr. 205 vom 24.07.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen, B056 Höhe Immendorf, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 52jähriger Heinsberger mit seinem Pkw die B056 aus Puffendorf kommend in Richtung Geilenkirchen. In Höhe Immendorf überholte er einen vorausfahrenden Traktor und kollidierte mit dem Pkw eines 24jährigen Fahrers aus Linnich, der in Gegenrichtung unterwegs war. Der 24jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins KH Geilenkirchen eingeliefert. Der 52jährige Heinsberger erlitt leichte Verletzungen, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus Geilenkirchen erforderlich machten. An der Unfallstelle ist die Fahrtrichtung Geilenkirchen einspurig, der Gegenverkehr wird über zwei Fahrspuren geführt. Während der Unfallaufnahme wurde die B056 zwischen den Anschlußstellen Immendorf und Boscheln bis 16:50 Uhr gesperrt.

