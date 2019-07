Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldkassette gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in eine Wohnung an der Korstenstraße ein. Sie hebelten im Inneren mehrere Türen auf und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Geldkassette. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 23. Juli, zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr.

