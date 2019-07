Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnwagen gestohlen

Wegberg-Holtum (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 23. Juli, stahlen unbekannte Täter einen Wohnwagen der Marke Dethleffs, mit HS-Kennzeichen, von einem Gelände an der Marienstraße. Sie flexten ein Tor auf, um auf das Grundstück und somit an ihre Beute zu gelangen.

