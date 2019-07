Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle

Gangelt-Harzelt (ots)

Indem sie das Türschloss aufbrachen, drangen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (24. Juli) in einen Geräteschuppen an der Selfkantstraße ein. Sie entwendeten eine Heckenschere sowie zwei Fahrräder.

Ebenfalls an der Selfkantstraße durchtrennten unbekannte Täter einen Zaun sowie zwei Vorhängeschlösser und stahlen von einem Grundstück einen Anhänger der Marke Neptun mit HS-Kennzeichen.

