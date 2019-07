Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller entwendet

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Von dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Schulring entwendeten zwei unbekannte männliche Täter am Mittwoch, 24. Juli, gegen 18.10 Uhr, einen Motorroller. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug dort gegen 18 Uhr abgestellt. Als er zurückkam, musste er feststellen, dass die beiden Täter gerade mit seinem Zweirad in Richtung der Straße Hoogenhof losfuhren. Er versuchte, sie zu Fuß zu einzuholen, dies gelang jedoch nicht. Der Täter, der den Motorroller fuhr, war etwa 16 Jahre alt, zirka 187 Zentimeter groß, wirkte südländisch, hatte kurze, schwarze Haare, einen Schnauzbart und war mit einem weißen Poloshirt, schwarzer Hose und weißen Sneakern bekleidet. Der zweite Täter, der als Sozius aufstieg, war ebenfalls etwa 16 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte auch kurze, schwarze Haare. Auch er wirkte südländisch, trug schwarze Shorts, schwarze Schuhe sowie ein weißes T-Shirt. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zur Identität der beiden Täter machen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0.

