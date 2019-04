Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Bei Unfallaufnahme Marihuanageruch festgestellt

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall in der Gutleutstraße. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles nahmen die Beamten Marihuanageruch aus dem VW eines 21-jährigen aus Bad Dürkheim wahr. In einem mitgeführten Rucksack wurden 23 Gramm dieser Droge aufgefunden. Ein durchgeführter Drogentest verlief bei dem Fahrer negativ. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

