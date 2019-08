Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190802-2: Automatenaufbrecher festgenommen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei über einen verdächtigen Mann an einem Zigarettenautomaten. Wenige Minuten später klickten die Handschellen.

Knallgeräusche weckten am Donnerstag (01. August) um 04:40 Uhr ein schlafendes Pärchen (32/33) in der Willy-Brand-Straße. Der 33-Jährige blickte vom Balkon aus auf die Straße und sah einen Mann, der seinen Aussagen zufolge am Zigarettenautomaten "hantierte". Kurz darauf lief der Verdächtige zunächst in Richtung des Zeugen, dann machte er kehrt und lief entgegengesetzt davon. Der Zeuge wählte den Notruf 110 der Polizei und beschrieb den Täter detailliert. Anhand der guten Beschreibung des Zeugen stellten Polizisten nur wenige Minuten später einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passte. Der polizeibekannte 22-Jährige bestritt die Tat. In seiner Kleidung und auf einem benachbarten Gelände fanden die Beamten Beweisstücke, worauf sie ihn vorläufig festnahmen.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, sich in solchen Momenten so zu verhalten, wie der Zeuge es getan hat und den Notruf 110 zu wählen. Durch die schnelle Information ist die Polizei in der Lage, schnelle Fahndungserfolge zu erzielen. (bm)

