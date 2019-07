Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in Gäufelden-Nebringen sein Unwesen. Der Unbekannte machte sich an einen VAN heran, der in der Straße "In den Böden" auf einem Parkplatz abgestellt war. Er hebelte an der Beifahrerscheibe, sodass diese splitterte und er in den Innenraum greifen konnte. Aus dem Wagen entwendete er eine Tankkarte sowie ein Fahrzeugdokument und machte sich anschließend mit der Beute aus dem Staub. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0 sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten.

