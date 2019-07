Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung, Feuerwehreinsatz und Verkerhsunfall in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Bushaltestelle beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 21.25 Uhr an der Bushaltestelle "Hohenrainstraße" in Ludwigsburg-Neckarweihingen die Verglasung mutmaßlich mit einem Stein eingeworfen und dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Eine aufmerksame Zeugin, die einen lauten Schlag wahrgenommen und die Sachbeschädigung festgestellt hatte, alarmierte daraufhin die Polizei. Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg-West: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Vergessenes Essen im Backofen hat am Montag gegen 22.05 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Ludwigsburg-West zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Anwohner hatten Qualm aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die mit 47 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausrückten. Zum Betreten der betreffenden Wohnung mussten die Wehrleute zwei Türen gewaltsam öffnen. Dort fanden sie den 34 Jahre alten Wohnungsinhaber schlafend im Bett. Er wurde anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die verrauchte Wohnung belüftet worden war, rückte die Feuerwehr wieder ab. Durch die Rauchentwicklung entstand kein Sachschaden.

Ludwigsburg-West: Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Ein Auffahrunfall, der sich am Montag gegen 15.25 Uhr in der Wernerstraße in Ludwigsburg-West ereignete, hat eine leichtverletzte Person und einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zur Folge. Eine 28 Jahre alte Renault-Lenkerin war auf der Wernerstraße in Richtung der Martin-Luther-Straße unterwegs und wollte dort nach links in die Tischendorfstraße abbiegen. Da ihr aus der Tischendorfstraße ein Motorradfahrer entgegenkam, hielt sie ihr Fahrzeug auf der Wernerstraße an. Dies erkannte eine dahinter fahrende 30-jährige Radfahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf den Renault auf. Die 30-Jährige schleuderte gegen die Heckklappe und wurde dann auf die Fahrbahn abgewiesen. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell