POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht; Steinheim: Elfjähriger Radfahrer verletzt; Sachsenheim-Hohenhaslach: Polizei sucht Rennradfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag im Verlauf des Tages an einem in der Rohräckerstraße in Bietigheim geparkten VW Golf angerichtet hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß er gegen den VW und machte sich anschließend aus dem Staub. Polizeibeamte stellten an dem beschädigten Auto rote Lackantragungen fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Steinheim: Elfjähriger Radfahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein elfjähriger Junge am Montagmittag gegen 12:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in Steinheim zugezogen. Er war mit seinem Fahrrad vom Bahnweg kommend in Richtung der Ludwigsburger Straße unterwegs und fuhr ohne anzuhalten auf den Zebrastreifen, um die Ludwigsburger Straße zu überqueren. Dort stieß er mit dem Mazda eines 53-Jährigen zusammen, der gerade wieder angefahren war. Der Junge wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Sachsenheim-Hohenhaslach: Polizei sucht Rennradfahrer nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Rinnenstraße/Ochsenbacher Straße am Montagabend gegen 19:30 Uhr, bittet das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, einen etwa 60-jährigen Rennradfahrer, sich zu melden. Er war an der Einmündung mit einem zehnjährigen Radfahrer zusammengestoßen, der vor ihm nach links abgebogen war. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu und das Rennrad des Mannes dürfte nicht unerheblich beschädigt worden sein. Bei einem folgenden Gespräch mit den Eltern des Jungen haben beide Seiten versäumt, die Adressen auszutauschen.

