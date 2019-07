Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verkehrsunfall hat zwei Leichtverletzte und Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Heute gegen 19.15 Uhr befuhr der 57-jährige Lenker eines Mercedes-Benz in Holzgerlingen die Färberstraße und wollte nach links auf die Schönaicher Straße (Kreissstraße 1074) einfahren. Dabei übersah er den von Schönaich kommenden 58-jährigen Lenker eines Renaults. Es kam zum Unfall, bei dem der Renault so stark abgewiesen wurde, dass dieser zunächst gegen einen Baum prallte und schließlich in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 40.000 Euro. Die Schönaicher Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

