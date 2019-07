Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8 Rutesheim: Rad löst sich und führt zu Unfall; Herrenberg: Fußgänger leicht verletzt; Gärtringen: 12-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

A8 Rutesheim: Rad löst sich und führt zu Unfall

Das sich plötzlich lösende Vorderrad eines VW Caddy hat am Montagabend auf der A 8 Karlsruhe-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West zu einem Verkehrsunfall mit etwa 20.000 Euro Sachschaden geführt. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 21:25 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als sich das linke Vorderrad seines VW selbstständig machte und über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn sprang. Dort schlug das Rad frontal in den Kühlergrill des BMW eines 51-Jährigen ein, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Hinter dem BMW wurden zwei weitere Pkw durch Trümmerteile beschädigt. Der VW und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Herrenberg: Fußgänger leicht verletzt

Zwischen an der Ampel wartenden Fahrzeugen hat ein 53-jähriger Fußgänger am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr versucht, die dreispurige B 14 am Reinhold-Schick-Platz zügig zu überqueren. Auf dem linken der drei Fahrstreifen waren die Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt bereits wieder angefahren und er wurde vom Opel eines 75-Jährigen erfasst und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Dabei zog sich der 53-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Gärtringen: 12-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Beim Überqueren der Hauptstraße in Richtung der Moltkestraße wurde ein 12-jähriges Mädchen am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr vom Mazda eines 33-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Durch einen am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten Lkw war die Sicht diesem Bereich für die Fußgängerin eingeschränkt und auch das Mädchen für den Autofahrer erst spät erkennbar.

