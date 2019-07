Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Korntal-Münchingen, Verkehrsunfall und Diebstahl in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Golf, der zwischen Sonntag 11.00 Uhr und Montag 13.30 Uhr in der Kelterstraße im Ortsteil Kallenberg am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Vorfahrt missachtet

Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer musste am Montag durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 14.30 Uhr in einen Unfall verwickelt worden war. Von der Domertalstraße wollte eine 18-Jährige mit ihrem Audi nach links in Richtung Ludwigsburg auf die Ludwigsburger Straße einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der die Ludwigsburger Straße in Richtung Kornwestheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Motorradfahrer sich verletzte. Seine Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Kornwestheim: Pkw aufgebrochen

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Pkw-Aufbruch geben können, der am Montag zwischen 15.30 und 16.00 Uhr in Kornwestheim verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe eines Mercedes ein, der auf einem Park & Ride-Parkplatz zwischen der Bahnlinie und der Bahnhofstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Dieb ein Navigationsgerät, ein Ausweisdokument sowie eine dreistellige Bargeldsumme und hinterließ an dem Wagen ein Sachschaden von rund 100 Euro.

