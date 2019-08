Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Pkw überschlug sich - Fahrer schwerverletzt - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall musste ein Mann von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Am Freitag (02. August) befuhr ein 56-jähriger Mann aus Bergheim um 20.05 Uhr mit seinem Pkw die Landstraße 279 aus Kirchhherten kommend in Richtung Pütz. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Feld. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den schwerverletzten Bergheimer aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Die für die Unfallaufnahme gesperrte Straße wurde von der Polizei um 21.30 Uhr wieder freigegeben. (mp)

