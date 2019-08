Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Wismar (ots)

Als Beamte des hiesigen Kriminaldauerdienstes die Lübsche Straße in Wismar am 31. Juli gegen 22:55 Uhr befuhren, sahen sie wie ein Mann mit seinem Fahrrad, bei dem Versuch einem Verkehrsschild auszuweichen, stürzte. Die Polizisten hielten ihr Fahrzeug an, begaben sich zu dem leicht verletzten 61-Jährigen und halfen ihm wieder auf die Beine. Dabei fiel ihnen zunächst Alkoholgeruch auf. In der weiteren Folge bemerkten sie, dass der Radler offensichtlich schwankte und ihm eigenständiges Stehen Probleme bereitete. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und ordnete eine Blutprobenentnahme an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell