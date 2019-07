Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Gefährliche Schlafstätte

Schönberg (ots)

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf am vergangenen Samstagmorgen um 05:45 Uhr. Nach einem eingegangenen Hinweis suchten die Beamten einen auf dem Seitenstreifen der A 20, kurz vor der Anschlussstelle Schönberg, ungesichert abgestellten Mercedes auf. Vor Ort war kein Warndreick aufgestellt und am Fahrzeug kein Warnblinklicht eingeschaltet. Der Motor des Pkw lief, während der Fahrer angeschnallt bei laufendem Motor fest auf dem Fahrersitz schlief. Die Polizisten klopften an die Seitenscheibe und weckten den 46-Jährigen. Im Verlauf der nachfolgenden Kontrolle bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,23 Promille. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Sein Pkw wurde aus dem Gefahrenbereich entfernt.

