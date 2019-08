Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung Pressemitteilung Affalterbach: Zusammenstoß zwischen Pkw und Müllfahrzeug hat zwei Schwer-, eine Leichtverletzte und 56.000 Euro Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Bei der Unfallörtlichkeit handelte es sich um die Kreisstraße 1604 zwischen Kirchberg an der Murr und Affalterbach. Diese musste in dem genannten Abschnitt für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und die damit einhergehenden Bergungsarbeiten bis 17.23 Uhr gesperrt bleiben. Die 43-jährige Fahrerin des Müllfahrzeuges wurde leicht verletzt. Sowohl die 36-jährige Fahrerin des BMW und ein 14 Jahre altes Kind, das im BMW mitfuhr, wurden hingegen beide schwer verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 56.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

