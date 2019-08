Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Zusammenstoß zwischen Pkw und Müllfahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte forderte am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1835 zwischen Kirchberg und Affalterbach. Die 43-jährige Fahrerin eines Müllfahrzeugs war gegen 14:00 Uhr in Richtung Kirchberg unterwegs und wollte nach links in Richtung der dortigen Aussiedlerhöfe abbiegen. In gleicher Richtung fuhr die 36-jährige Fahrerin eines BMW, die zunächst mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit zwei vorausfahrende Pkw und einen Lkw überholte und dann mit dem abbiegenden Müllfahrzeug zusammenstieß. In der Folge überschlug sich der BMW. Die Fahrerin und ein mitfahrendes zehnjähriges Kind mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Müllfahrzeugs und ihr Beifahrer blieben unverletzt. An der Unfallstelle waren neben vier Streifenbesatzungen der Polizei zwei Rettungswagen, zwei Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber sowie 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Affalterbach und Erdmannhausen eingesetzt. Die Kreisstraße zwischen Kirchberg und Erdmannhausen ist derzeit noch für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell