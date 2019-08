Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Autofahrer fährt auf Getreideanhänger auf; Deckenpfronn: Radfahrer stoßen zusammen - zwei Verletzt; Ehningen: Zu schnell in die Kurve - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden: Autofahrer fährt auf Getreideanhänger auf

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung ist ein 40-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 22:05 Uhr auf der L 1184 in Höhe von Nebringen auf den mit Getreide beladenen Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 27-Jährigen aufgefahren. Dadurch gelangte eine größere Menge der Ladung auf die Fahrbahn. Das Umladen und die anschließende Fahrbahnreinigung zogen sich bis gegen 03:00 Uhr hin. Währenddessen sicherte eine Polizeistreife die Gefahrenstelle ab. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Autofahrer Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Deckenpfronn: Radfahrer stoßen zusammen - zwei Verletzte

Einen Schwer- und einen Leichtverletzten forderte am Donnerstagabend gegen 18:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Feldweg im Gewann "Heide", nordöstlich von Deckenpfronn neben der K 1075. Ein 18-Jähriger war mit seinem Rennrad in Richtung der Gärtringer Straße unterwegs. Auf der leicht abschüssigen Strecke kam ihm ein 31-Jähriger mit seinem Rennrad entgegen. Gleichzeitig fand auf dem angrenzenden Feld die Getreideernte statt. Bei dadurch eingeschränkter Sicht stießen die Radfahrer auf dem Feldweg zusammen. Während sich der 31-Jährige dabei schwere Verletzungen zuzog, kam der 18-Jährige mit leichteren Verletzungen davon. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ehningen: Zu schnell in die Kurve - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Subaru auf der K 1001 von Holzgerlingen in Richtung Mauren unterwegs. Nachdem er vor der Abzweigung in Richtung Altdorf einen vorausfahrenden Pkw überholt hatte fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in die anschließende Kurve ein, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme bei dem 21-Jährigen Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss fest und ein anschließender Test verlief positiv. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Unfallzeugen, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des überholten Pkw, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

