Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Unbekannter versuchen Zigarettenautomat zu entwenden; Holzgerlingen: VW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden-Nebringen: Unbekannte versuchen Zigarettenautomat zu entwenden

Der Polizeiposten Gäu ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 02.30 Uhr versuchten einen Zigarettenautomaten zu stehlen, der in der Raiffeisenstraße in Nebringen steht. Zunächst scheinen die Unbekannten versucht zu haben, den Automaten von der Halterung zu trennen. Mutmaßlich versuchten sie ihn herunter zu reißen bzw. zu demontieren. Als dies nicht gelang, begannen sie zu buddeln, um so wohl den gesamten Automaten auszugraben. Vermutlich wurden die Täter im weiteren Verlauf jedoch gestört und ließen schließlich von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: VW beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen Unbekannt. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe eines VW ein, der in der Geschwister-Scholl-Straße in Holzgerlingen stand. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimm die Polizei unter Tel. 07031/13-2500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell