Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Opel Astra landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots)

Die 35-jährige Fahrerin eines VW Golf war am Donnerstag gegen 13:55 Uhr auf der Schwertstraße unterwegs und wollte dem Straßenverlauf nach links in Richtung Eschenbrünnlestraße folgen. Dabei achtete sie nicht auf dem bevorrechtigten Opel Astra einer 46-Jährigen, die von der Mahdental Straße kommend ebenfalls in diese Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Opel an einer Verkehrsinsel angehoben und landete auf dem Dach. Die 46-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

