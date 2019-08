Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streit eskaliert - 38-Jähriger durch Messer, Porsche zerkratzt, Unbekannte brechen in Kino ein

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Poppenweiler: Streit eskaliert - 38-Jähriger durch Messer verletzt

Aus noch unbekannter Ursache gerieten am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Kelterplatz" in Poppenweiler zwei Männer in einen Streit. Während sich die beiden 23 und 34 Jahre alten Männer, die ein gemeinsames Zimmer bewohnen, eine Auseinandersetzung lieferten, mischte sich ein 38-Jähriger ein. Dieser wollte wohl schlichten. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation vermutlich und der 23 Jahre alte Mann verletzt den 38-Jährigen mit einem Küchenmesse am Unterarm. Anschließend alarmierte der Verletzte die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren den Tatort hierauf an. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Das Messer wurde beschlagnahmt. Der verletzte Mann, der alkoholisiert war, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 34-Jährige, der erheblich alkoholisiert war, und der Tatverdächtige, der nicht unter Alkoholbeeinflussung stand, wurden zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Sein 34-jähriger Kontrahent hingegen musste zur Ausnüchterung die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Die Ermittlungen dauern an.

Ludwigsburg: Porsche zerkratzt

Kratzer und eine Delle hinterließ ein noch unbekannter Täter an einem Porsche, der zwischen Dienstag und Donnerstag in der Hölderlinstraße in Ludwigsburg abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Unbekannte brechen in Kino ein

Auf Bargeld hatten es noch unbekannte Diebe vermutlich abgesehen, die zwischen Mittwoch 23.00 Uhr und Donnerstag 13.00 Uhr in ein Kino in der Unteren Reithausstraße in Ludwigsburg einbrachen. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter einen Hintereingang auf und konnten sich so Zutritt ins Innere des Lichtspielhauses verschaffen. Anschließend machten sie sich an einem Tresor zu schaffen, den sie in einem der Räume entdeckten. Die Täter brachen den Tresor auf und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell