Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pkw fährt in abbiegenden Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 34-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 18:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ditzinger Straße zugezogen. Die 41-jährige Fahrerin eines BMW wollte die vorausfahrende 34-Jährige überholen und übersah dabei vermutlich, dass die Radfahrerin in diesem Moment ihren linken Arm ausgestreckt hatte um ein Abbiegen anzuzeigen. Die 34-Jährige bog ihrerseits a, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell