Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Tablet-PCs aus Gymnasium entwendet; Tamm: Jaguar angefahren

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Tablet-PCs aus Gymnasium entwendet

Vermutlich mit einem zuvor entwendeten Zugangstransponder haben sich unbekannte Täter am späten Mittwochabend unberechtigt Zugang zum Schönbuch-Gymnasium in der Weihdorfer Straße verschafft. Dort steuerten sie offensichtlich zielgerichtet einen Raum im5. Stock des Gebäudes an, aus dem sie 31 graue Apple IPads sowie eine 4K Streaming-Box im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendeten. Personen, die am Samstagabend im Bereich des Gymnasiums verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, zu melden.

Tamm: Jaguar angefahren

Auf etwa 5.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Freitag, nach 01:00 Uhr, an einem in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten Jaguar angerichtet hat. Er beschädigte den am Fahrbahnrand abgestellten Wagen am Heck. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell