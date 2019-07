Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Bruchhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Brennende Strohpresse setzt Feld in Brand, hoher Sachschaden!

Sandhausen/ Bruchhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kurz vor 15 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr zu einem Flächenbrand zwischen Sandhausen und Bruchhausen gerufen.

Vor Ort standen etwa zwei Hektar eines abgeernteten Weizenfeldes in Brand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet aus bisher unbekannter Ursache eine Rundballenpresse, die Stroh auf dem Feld verdichtete, in Brand. Der Brand setzte in der Folge das Feld samt Stroh in Flammen.

Die Feuerwehren Sandhausen, Nußloch und Heidelberg konnten den Brand löschen.

Es entstand ein Schaden von 80.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

