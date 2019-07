Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Kleinkind im Fahrzeug eingeschlossen - Polizei und Feuerwehr im Einsatz...

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schnelle Eile war am Donnerstagnachmittag geboten. Über die Rettungsleitstelle wurde bekannt, dass auf dem ALDI-Parkplatz in der Neidensteiner Straße ein Kleinkind bei sommerlichen Temperaturen in einem Auto eingeschlossen sei.

Die Mutter hatte kurz nach 15 Uhr ihr Auto geparkt und auch verlassen, als urplötzlich die Zentralverriegelung das Fahrzeug selbst geschlossen hatte. Zu diesem Zeitpunkt lag der Fahrzeugschlüssel auf dem Fahrersitz.

Die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt rückte mit zehn Mann aus, schlug mittels Nothammer die Scheibe ein und konnte den kleinen Mann aus dem bereits aufgeheizten Auto befreien. Der Junge war zum Glück wohlauf.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell