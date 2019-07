Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken mit SUV gegen Baum gefahren - 81-jähriger Autofahrer leicht verletzt - Totalschaden an BMW

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur leichtere Verletzungen zog sich ein 81-jähriger Fahrer eines SUV beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Ecke See-/Gutenbergstraße zu. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann gegen einen Baum, worauf sämtliche Airbags auslösten. Da der Mann benommen wirkte, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. An dem BMW X 1 entstand Totalschaden, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

