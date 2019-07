Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer erfasst Radfahrer - Vorsorgliche Einweisung in ein Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr kam es in der Kurfürsten-Anlage zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto- sowie ein Radfahrer beteiligt waren. Der 40-jährige Renault-Fahrer war in Richtung Römerkreis unterwegs, missachtete die Rotlicht zeigende Ampel und erfasste einen ordnungsgemäß fahrenden Radfahrer.

Der 39-jährige aus Neckargemünd stammende Radfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und landete anschließend auf der Fahrbahn. Zur medizinischen Abklärung - Abschürfungen an Armen und Beinen sowie eine Platzwunde - wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf über 3.000 Euro. Der Autofahrer sieht einer Anzeige entgegen.

