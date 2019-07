Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in Firma

Herdecke (ots)

In der Nacht vom 30. auf den 31.07. brachen unbekannte Täter in mehrere Lagerhallen sowie in die Büroräume einer Firma an der Loerfeldstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, die Beute kann bislang nicht beziffert werden.

