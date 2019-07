Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Vorfahrt missachtet

Gevelsberg (ots)

Am 29.07. gegen 17:45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Gevelsberger in seinem Pkw Daimler die Straße Großer Markt. An der Kreuzung Wasserstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines sich von rechts nähernden Rollers, es kam zum Unfall im Kreuzungsbereich. Der 58-jährige Gevelsberger, der den Roller fuhr, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell