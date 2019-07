Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Pkw streift Reiterin

Breckerfeld (ots)

Am 29.07. gegen 17:45 Uhr streifte ein Pkw Ford mit dem Außenspiegel eine ihm auf der Steinbachstraße entgegen kommende 21-jährige Reiterin aus Breckerfeld. Ihr Pferd blieb unverletzt, die Reiterin erlitt eine leichte Verletzung am Bein. Der Pkw-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um eventuelle Unfallfolgen zu kümmern. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte die Geschädigte ablesen, Ermittlungen an der Halteranschrift dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell