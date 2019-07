Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Dunstabzugsanlage brannte am Hohler Weg

Iserlohn (ots)

In den heutigen Mittagsstunden musste die Feuerwehr Iserlohn zum Hohler Weg in die Innenstadt ausrücken. Dort war es gegen 14:30 Uhr zu einem Brand in einer Dunstabzugsanlage eines Imbissbetriebes gekommen. Beim Eintreffen brannte im Erdgeschoss das Innere eines Gebläsekastens. Dies führte zu einer Rauchentwicklung am Dach des Wohn- und Geschäftshauses und im Imbiss selbst. Sämtliche Personen hatten das Gebäude ins Freie verlassen und wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und betreut. Eine Person verletzte sich bei dem Brand leicht, lehnte den Transport in ein Krankenhaus aber ab. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr ein. Das Gebläse wurde demontiert und nach draußen gebracht. Der betroffene Kaminabzug wurde über die Drehleiter kontrolliert und mit dem Kaminkehrgerät gereinigt. Zeitgleich wurden die betroffenen Räume mit einem Lüftungsgerät vom Rauch befreit. Der Hohler Weg war im Bereich der Peterstraße für die Dauer des Einsatzes, der sich bis 16:00 Uhr hinzog, komplett gesperrt worden. Im Einsatz befanden sich rund 35 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes. Zur genauen Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

