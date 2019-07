POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Polizei Hagen

Am 26.02.2019, um 16:22 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter aus der Saturnfiliale in der Rathausgalerie Hagen eine Spielekonsole im Wert von 400 Euro. Die Täter verbargen die Beute in einem Kinderwagen und verließen den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Die Videoüberwachungsanlage zeichnete die Tat auf. Ein Richter verfügte die Veröffentlichung eines Fotos, auf dem ein Täter zu erkennen ist. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986-2066 entgegen.

